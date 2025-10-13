Haberler

Bilecik'te Askeri Birliklerde Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, askeri birliklerde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli denetimlere devam ediyor. Yapılan kontrollerde hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk titizlikle inceleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2025 yılı toplantı karar tutanağı doğrultusunda askeri birliklerde rutin gıda kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk titizlikle inceleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenli gıdaya erişimin sağlanması için resmi kontroller kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK

