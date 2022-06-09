Bilecik'te asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde yürütülen sathi asfalt kaplama projelerini sürdürüyor. Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde yürütülen sathi asfalt kaplama projelerini sürdürüyor. Ekipler İnhisar'a bağlı Harmanköy, Akköy, Muratça köyü ve Gölpazarı'na bağlı Bedi köyü'nde çalışmalarına devam ediyor. Bilecik Valiliği'nden alınan bilgiye göre, vatandaşların daha iyi şartlarda ulaşımlarını sağlamaları için köylerin bağlantı yollarında toplam 12,5 kilometre asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Gölpazarı İnhisar Bilecik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bilecik'te asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.