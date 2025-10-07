Bilecik'te Asayiş ve Genel Değerlendirme Toplantısı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin asayiş ve genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar ele alınarak birimler arası koordinasyon ve planlamalar değerlendirildi. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Gökalp Şener, "Yaptığımız toplantılarla ekip içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK