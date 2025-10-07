Haberler

Bilecik'te Asayiş ve Genel Değerlendirme Toplantısı

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve birimler arası koordinasyon güçlendirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar ele alınarak birimler arası koordinasyon ve planlamalar değerlendirildi. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Gökalp Şener, "Yaptığımız toplantılarla ekip içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
