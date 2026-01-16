Haberler

Bilecik'te emniyet ve muhtarlar asayiş toplantısında buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında muhtarlar ve emniyet yetkilileri ile yapılan toplantıda, genel güvenlik, asayiş ve trafik konuları ele alındı. Mahallelerin sorunları ve güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilgili birim amirleri ve merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, muhtarlar ile yürütülen çalışmalar ele alınırken; il genelindeki genel güvenlik, asayiş ve trafik konuları değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaş talepleri ve güvenliğin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Emniyet birimleri ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede koordinasyonun artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
