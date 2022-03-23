Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 770'e ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 770'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 770'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 770'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 309 bin 770'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 469 adet artarak, 309 bin 770'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 180 bin 464 adeti otomobil, 49 bin 270 adeti kamyonet, 36 bin 11'i motosiklet, 25 bin 581 adeti traktör, 10 bin 919 adeti kamyon, 3 bin 982 adeti minibüs, 2 bin 693 adeti otobüs, 850 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Tragger, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title