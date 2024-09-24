Bilecik'te Antrenörlere Yönelik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörlere yönelik 'Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Yasin Özdemir ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, gelecek dönem planlaması yapılarak daha fazla hizmet için gereken tedbirler ele alınırken, İl Müdürü Yasin Özdemir, katılımcılara teşekkür etti. - BİLECİK