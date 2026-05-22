Bilecik'te ANDA'dan gerçeğini aratmayan tatbikat

Bilecik'te Arama ve Nefesle Dayanışma Arama Kurtarma (ANDA) ekiplerince gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikatta, ekiplerin sahadaki performansı dikkat çekti. Gerçeğini aratmayan senaryoda BoO (üs) alanı kurulumu, enkazda arama-kurtarma çalışmaları, haberleşme, ekip koordinasyonu ve operasyonel müdahale süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat süresince ekipler, belirlenen enkaz alanlarında senaryo gereği mahsur kalan kişilere ulaşmak için zamanla yarıştı. Yüksek disiplin, hızlı karar alma ve koordinasyon kabiliyeti sahada öne çıktı. ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği yetkilileri, afetlere hazırlığın yalnızca teorik eğitimle değil, düzenli saha uygulamaları ve ekip uyumuyla mümkün olduğunu vurguladı.

Öte yandan, tatbikata katılan gönüllüler ile destek sağlayan kurumlara teşekkür edilirken, afet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı