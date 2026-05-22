Haberler

Bilecik'te ANDA'dan gerçeğini aratmayan tatbikat

Bilecik'te ANDA'dan gerçeğini aratmayan tatbikat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te ANDA arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Enkazda arama-kurtarma, haberleşme ve koordinasyon çalışmaları başarıyla uygulandı.

Bilecik'te Arama ve Nefesle Dayanışma Arama Kurtarma (ANDA) ekiplerince gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikatta, ekiplerin sahadaki performansı dikkat çekti. Gerçeğini aratmayan senaryoda BoO (üs) alanı kurulumu, enkazda arama-kurtarma çalışmaları, haberleşme, ekip koordinasyonu ve operasyonel müdahale süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat süresince ekipler, belirlenen enkaz alanlarında senaryo gereği mahsur kalan kişilere ulaşmak için zamanla yarıştı. Yüksek disiplin, hızlı karar alma ve koordinasyon kabiliyeti sahada öne çıktı. ANDA Derneği Bilecik İl Temsilciliği yetkilileri, afetlere hazırlığın yalnızca teorik eğitimle değil, düzenli saha uygulamaları ve ekip uyumuyla mümkün olduğunu vurguladı.

Öte yandan, tatbikata katılan gönüllüler ile destek sağlayan kurumlara teşekkür edilirken, afet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı