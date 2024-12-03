Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

 Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Bilecik'te Ambulans Hizmetleri ve Hızlı Müdahale

Bilecik'te Ambulans Hizmetleri ve Hızlı Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ambulansların vakalara ulaşım süresini açıkladı. Kentsel alanda ilk 10 dakikada, kırsalda ise 30 dakikada müdahale sağlandığı belirtildi. 2024 yılı itibarıyla 19 bin 869 hastaya ulaşıldığı ifade edildi.

Bilecik'te ambulans ilk 10 dakika içinde vakaya ulaşıyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı:

""Kasım ayı dahil 19 bin 869 hastaya müdahale ettik"

BİLECİK - Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılardın yüzde 96 oranında kentselde ilk 10 dakikada, yüzde 97 kırsalda ilk 30 dakikada vakaya ulaşılmakta olduğunu söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 112 acil sağlık hizmetleri il geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığını söyledi. Bilecik'te istasyon sayısı 18 'e çıkarıldığını, 2024 yılı kasım ayı sonu itibariyle 19 bin 869 hasta veya yaralının 112 kara ambulanslarıyla nakledildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti;

"2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında kaza sonrası müdahale ihtisas grubu sorumluluğunda olan PG 41.1.20 numaralı ambulansların karayolu üzerinde en seri şekilde intikaline yönelik olarak 'Fermuar Sistemi' uygulamasının yasallaştırılması ve yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmaların tamamlanma oranı performans göstergesi kapsamında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar yapılmıştır. Karayolu üzerinde acil geçiş önceliği olan araçların (ambulans, itfaiye, polis, AFAD gibi) duyulur veya görülür geçiş üstünlüğü (siren veya tepe lambası) işaretini fark eden trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve 'Fermuar Sistemi' ile acil geçiş koridorunu açmaları hayati önem taşımaktadır. Bu yöntemle hasta ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaştırılması amacıyla 'Fermuar Sistemi' ile 'Yaşama Yol Ver' sloganı ile iletişim kampanyası hazırlanmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
img

Yeni işi ve alacağı para belli oldu
img

İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı
img

Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'den açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Sen olsan ağlaman mı sözleri nedir? Asteroit nedir, özellikleri nelerdir? Asteroit yayını nerede, CANLI İZLEME linki var mı? Asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL? 2025 avukat maaşı ne kadar oldu? 2025 avukat maaşı kaç TL? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.