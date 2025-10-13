Haberler

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı
Bilecik'te düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, çeşitli spor branşlarının tanıtıldığı ve sporcuların eğlenceli anlar yaşadığı bir atmosferde gerçekleştirildi. Kadınların da katıldığı etkinliklerde, sporun bedensel ve zihinsel sağlık üzerindeki önemi vurgulandı.

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Merkez Sentetik Saha ve Pazaryeri Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde çeşitli spor branşları tanıtıldı, sporcular hazırlanan parkurlarda hem eğlendi hem mücadele etti. Pazaryeri'nde ise kadınlar bir araya gelerek spor dolu bir gün geçirdi, hem bedensel hem zihinsel enerji paylaştı. Etkinlikler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Müdürü Demir, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Amatör Spor Haftası'nı coşkuyla kutluyor, hem gençlerimizin hem de kadınlarımızın sporla buluşmasını desteklemeye devam ediyoruz. Spor, bedensel sağlığın yanı sıra sosyal ve zihinsel gelişim için de büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
