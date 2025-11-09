Haberler

Bilecik'te Altın Madeni Projesine Tepkiler Yükseliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut köyünde yapılması planlanan altın madeni projesine çevre örgütleri, siyasi partiler ve köy halkından sert tepkiler geldi. Projeye karşı çıkanlar, bölgenin ekolojik dengesinin tehdit altında olduğunu belirterek, yaşam alanlarının korunmasını talep etti.

(BİLECİK) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yapılmak istenen altın madeni projesine, çevre örgütleri ve siyasi partiler tepki gösterdi.

CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Doğader ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, ilçe meydanında bir araya gelerek Bozcaarmut köyünde yapılmak istenen altın madenine karşı açıklama yaptı. TİP Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen, şunları söyledi:

"Gübretaş Madencilik Şirketi'ne ait Kavak Madencilik A.Ş. tarafından yürütülmek istenen altın madeni projesi, bölgenin ekolojik dengesini, su kaynaklarını ve yerleşim alanlarını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Proje kapsamında yılda 130 bin ton taş kazılacak; bunun yalnızca 20 bin tonu düşük oranda altın içeren kaya, kalan kısmı ise atık olarak doğaya bırakılacaktır. Ayrıca her yıl 30 tonun üzerinde dinamit kullanılacak. Bu durum hem yeraltı su kaynaklarını hem de bölgedeki göletleri doğrudan etkileyecektir.

Maden sahasının 5 ila 10 kilometre yakınında diri fay hatları bulunuyor. 6 kilometre mesafede Küçükelmalı Tabiat Parkı, 2 kilometre mesafede ise birinci derece arkeolojik sit alanı yer alıyor. Bozcaarmut, Gedikpınar, Güney Kestane, Sulhiye ve Alınca köyleri; patlatma, toz ve kimyasal riskleriyle karşı karşıya kalacaktır. Maden sahası, yerleşim yerine sadece 1 kilometre, Bozcaarmut ve Gedikpınar göletlerine ise 1 kilometreden daha az mesafededir. Köylerimizin dibinde, hayatımızın tam ortasında yapılacak bu madencilik faaliyeti; doğa, kültürel miras ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bizler altın değil, temiz su, verimli toprak ve sağlıklı bir gelecek istiyoruz. Siyanürle zehirlenmiş bir geleceği kabul etmiyoruz.

On yıl ömür biçilen bu proje için yalnızca 15 kişilik istihdam planlanmakta. Buna karşın Gübretaş'ın Söğüt'teki altın madeninde işçi arkadaşlarımız maaş zamları ve alacakları için eylem yapıyor. Bugün Kocaeli'ndeki tesislerinde de 120 günü aşkın süredir grevdeler. ÇED oyunlarını, istihdam masallarını ve kontrollü işletme yalanlarını reddediyoruz. Bir avuç sermayedar kazanacak diye içme sularımızı, ormanlarımızı, tarımımızı, hayvancılığımızı ve sağlığımızı yok edecek bu projeye izin vermeyeceğiz. Maden projesi derhal ve koşulsuz iptal edilsin, su ve doğa kaynakları koruma altına alınsın, köylünün yaşam hakkına dokunulmasın. Bu topraklar şirketlerin değil, burada yaşayan insanların, emekçilerin ve çocuklarımızın hakkıdır. Madene geçit yok! Halk kazanacak, yaşam kazanacak."

"Bozcaarmut'un doğasını korumak hepimizin ortak görevidir"

CHP Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan da yaptığı açıklamada, Bozcaarmut halkının yanında olduklarını vurguladı. Yağan şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığımız ve Gençlik Kolları olarak, Bozcaarmut Köyü'nde planlanan maden arama faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. Bozcaarmut yalnızca bir köy değildir; bu topraklar, alın teriyle geçimini sağlayan emekçi yurttaşlarımızın evidir. Tavrımız net: Köylümüz ne isterse o olacak! Bozcaarmut'un temiz havasını, bereketli toprağını ve yaşam alanlarını tehdit edecek hiçbir çalışmaya izin verilmemelidir. Bu mesele yalnızca bir çevre meselesi değil, aynı zamanda yaşam hakkı ve gelecek nesillerin hakkını koruma meselesidir.

Bizim tarafımız çıkar peşindeki şirketlerin değil; bu topraklarda doğup büyüyen, alın teriyle yaşayan köylülerimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bozcaarmut'un ve köylülerimizin daima yanında olacağız. Köylümüzün rızası olmadan hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Bozcaarmut'un doğasını, insanını ve yaşamını korumak hepimizin ortak görevidir. Biz buradayız, biz direneceğiz, biz savunacağız. Köyümüzü, köylülerimizi ve doğamızı maden şirketlerine teslim etmeyeceğiz!"

"Endemik bitkilerimiz ve marka değerlerimiz yok olacak"

Doğader İnegöl Temsilcisi Barış Kama da  çevre felaketine dikkat çektiği konuşmasında, "Sularımızı kirletecek, o bölgedeki hayvanlarımızı ve ağaçlarımızı yok edecekler. Endemik bitkilerimiz yok olacak, markasal değerlerimiz bitecek. Pazaryeri'nin Boza ve Şerbetçiotu gibi marka değerleri var. İnegöl'ün mobilyası da bu süreçten etkilenecek, marka değeri yok olacak" dedi.

"Köyümüzü kurtaracağız"

Bozcaarmut köyünden Pazaryeri'ne gelin geldiğini belirten bölge sakini ise "İnanıyorum ki köyümüzü kurtaracağız" ifadelerine yer verdi.

