Bilecik'te Alkollü Şahıslara İdari Para Cezası

Bilecik'te alkollü şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şahsa idari para cezası uyguladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatinde gelen alkollü şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bahse konu yere giderek, 1.71 ve 1.75 promil alkollü oldukları tespit edilen 2 şahsa Kabahatler Kanunu 35. maddesi uyarınca 977 TL'den toplam bin 954 TL idari para cezası uyguladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenlik için 7/24 görev başında olduklarını belirtti. - BİLECİK