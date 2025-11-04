Bilecik'te AK Parti İl Genel Meclisi Toplantısı Düzenlendi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında İl Genel Meclisi üyeleri hizmetleri toplantısı düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Yerel Yönetimler Başkanı Zeki Kayadelen ve il genel meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Bilecik'in köylerinden merkezine kadar olan tüm bölgelerinde yürütülen çalışmalar ele alınarak, hizmetlerin etkinliği ve vatandaşlara sunulan imkanların geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köyünden merkezine, her bir karış toprağında hizmetin izini taşıyan Bilecik için çalışmaya, üretmeye ve yenilikçi fikirlerle yol almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK