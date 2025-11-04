Haberler

Bilecik'te AK Parti İl Genel Meclisi Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te AK Parti İl Genel Meclisi Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bilecik'in köylerinden merkeze kadar yürütülen hizmetler ve vatandaşlara sunulan imkanların geliştirilmesi ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında İl Genel Meclisi üyeleri hizmetleri toplantısı düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Yerel Yönetimler Başkanı Zeki Kayadelen ve il genel meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Bilecik'in köylerinden merkezine kadar olan tüm bölgelerinde yürütülen çalışmalar ele alınarak, hizmetlerin etkinliği ve vatandaşlara sunulan imkanların geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köyünden merkezine, her bir karış toprağında hizmetin izini taşıyan Bilecik için çalışmaya, üretmeye ve yenilikçi fikirlerle yol almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

