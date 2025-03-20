Bilecik'te AK Parti 'Gönül Sofraları' Etkinlikleri Devam Ediyor

Bilecik AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Gönül Sofraları' etkinlikleri ailelerle buluşmaya devam ediyor.

Bilecik AK Parti İl Teşkilatı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'Gönül Sofraları' etkinliği birçok aile ile buluşmaya devam ediyor. 'Gönül Sofraları' etkinliği ile birçok hane kapısını çalan AK Parti İl Teşkilatı, sıcak bir sofrada hem halkın derdini dinliyor, hem de Ramazan ayı ruhunu yaşatıyor. - BİLECİK