Bilecik'te AK Parti 'Gönül Sofraları' Etkinlikleri Devam Ediyor
Bilecik AK Parti İl Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği 'Gönül Sofraları' etkinlikleri ile ailelerle buluşarak halkın derdini dinliyor ve Ramazan ruhunu yaşatıyor.
Bilecik AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Gönül Sofraları' etkinlikleri ailelerle buluşmaya devam ediyor.
Bilecik AK Parti İl Teşkilatı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'Gönül Sofraları' etkinliği birçok aile ile buluşmaya devam ediyor. 'Gönül Sofraları' etkinliği ile birçok hane kapısını çalan AK Parti İl Teşkilatı, sıcak bir sofrada hem halkın derdini dinliyor, hem de Ramazan ayı ruhunu yaşatıyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel