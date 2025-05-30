Bilecik'te Aile Yılı için Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Aile Yılı için Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik'te 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen 'Ailemle Yürüyorum, Sevgiyle Büyüyorum' yürüyüş etkinliğine 150 kişi katıldı. Etkinlik, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla yapıldı.

Bilecik'te 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik 'Ailemle Yürüyorum, Sevgiyle Büyüyorum' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü koordinesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 'Ailemle Yürüyorum, Sevgiyle Büyüyorum' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Bilecik Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı. Program, aile kurumunun güçlendirilmesine, sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına ve doğayla iç içe geçirilen kaliteli zamanın teşvik edilmesine katkı sağlayan etkinlik, katılımcıların alkışlarıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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