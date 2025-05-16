Bilecik'te 'Aile Yılı' Etkinlikleriyle Birliktelik Vurgusu

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Bilecik'te bu temaya yönelik farkındalık etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Aile Yürüyüşü', şehirde anlamlı bir birlikteliğe sahne oldu. Atatürk Parkı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe; Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yürüyüş boyunca "Güçlü aile, güçlü toplum" mesajı vurgulanırken, etkinlik hem toplumsal dayanışmaya hem de aile kurumunun önemine dikkat çekti. Ailelerin ve bireylerin birlikte attığı her adım, geleceğin sağlıklı toplum yapısına katkı sunma misyonunu pekiştirdi.

Gerçekleşen yürüyüş sonrası etkinliğin organizasyonunu sağlayan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, açıklamasında; "Aile olmanın önemini vurguladığımız bu anlamlı günde, rengarenk kortejimizle Bilecik sokaklarını sevgi ve dayanışma mesajlarıyla doldurduk. Çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin enerjisi ve büyüklerimizin tecrübesiyle harmanlanan kortejimiz, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve en önemlisi, kortejimizi coşkuyla dolduran tüm Bilecikli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ailelerimizle nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllara" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK