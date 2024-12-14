Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde yılın son toplantısı yapıldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberinde kurum müdürleri katılım sağladı. Bu kapsamda toplantıda, '2024 yılında yapılan faaliyet ve yatırımların değerlendirmesi' ele alındı. İl Müdürü Türkoğlu, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması adına yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi açısından verimli geçtiğini kaydedildi. - BİLECİK