Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı Düzenlendi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla değerlendirme toplantısı yaptı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sosyal hizmetlerin etkinliği ve yeni projeler ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş müdürleri katıldı. Toplantıda yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek, hizmetlerin daha etkin ve koordineli biçimde sürdürülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Kentte sosyal hizmet alanında yeni proje ve uygulamaların planlandığı toplantıda, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini yükseltmeye yönelik adımlar ele alındı.

İl Müdürü Türkoğlu, "Kurumlar arası iş birliğinin önemli. Tüm kuruluşlara çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
