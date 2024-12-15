Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kuruluş müdürleri ile toplantı yaptı.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda yürütülen hizmetlere yönelik izlemeler ve değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılım sağladı. - BİLECİK