Bilecik'te 'Aile Kart' Uygulaması ile Sosyal Yardımlar Tek Kartta Toplanıyor
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 'Aile Kart' uygulamasının sosyal yardım ödemelerini tek bir kart ile erişilebilir hale getireceğini duyurdu. Yakında çeşitli sosyal hizmet ödemeleri de bu kart üzerinden gerçekleştirilecek.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Aile kart' uygulamasının, vatandaşların sosyal yardım ödemelerine tek kart üzerinden erişebilmesini sağlayacağını belirtti.

İl Müdürü Türkoğlu, "Aile Kart ile bütün ödemeler tek kartta, anında cüzdanınızda. Dijital Türkiye vizyonunun bir yansıması olan Aile Kart ile doğum yardımı ödemeleri, vatandaşlarımızın hesabına yatırılıyor. Yakında farklı sosyal hizmet ve yardım programlarına ilişkin ödemeler de Aile Kart aracılığıyla yapılacak. Yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi ile sosyal yardım ve hizmetlerimiz daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
