Bilecik'te Aile Bağlarını Güçlendiren Farkındalık Eğitimi

Güncelleme:
Bilecik'te Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, aile içindeki bağların güçlendirilmesi ve çocukların değerinin önemi vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, aile kurumunun önemi ele alındı.

Bilecik'te aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların değerinin önemine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik'te önemli bir eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan ailelere yönelik düzenlenen programda, aile kurumunun önemi ve aile içi bağların güçlendirilmesi konuları ele alındı. Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Medera Halmatov ve Araştırma Görevlisi Eda Dönmez tarafından verilen eğitimde, özellikle çocukların aile içindeki yeri ve değerinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, " Benzer etkinlikler yıl boyunca devam edecek" dedi. - BİLECİK

