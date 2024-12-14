Bilecik'te AFAD tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı yurtlarda AFAD tarafından deprem ve yangın anlarında yapılması gereken tahliye tatbikatı adeta gerçeği aratmadı.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğü tarafından Bilecik Kız Öğrenci Yurdunda tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta yangın ve deprem sırasında yapılması gereken hakikat adımlar ve tahliye metotları uygulamalı olarak anlatıldı. Bilecik AFAD İl Müdürlüğü takımları, tatbikat sırasında öğrenciler ve iştirakçilere önleyici önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Tatbikatın emelinin, acil durumlarda koordineli hareket ederek can ve mal güvenliğini sağlamak olarak tabir edildi.

Öte yandan; Tatbikat sonrasında 'Afet Bilinci Eğitimi' ile farkındalık oluşturuldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, "Afetlere hazırlıklı bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz" önemini vurguladı. - BİLECİK