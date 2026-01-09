Bilecik'ten ABD'ye Tepki: Yaşasın Venezuela Halkının Direnişi. Kahrolsun ABD Emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine Bilecik'ten tepki yükseldi. Kentte yapılan eyleme Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyetçi Milletin Partisi temsilcileri destek verdi. Basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur, "Bugün Venezuela'ya saldıran emperyalizmin yarın Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi yoktur. Direnen Venezuela'nın yanındayız. Venezuela ve İran'ı parlak bir gelecek bekliyor. Bölgemizde savaşı önleyecek tek çözüm Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakıdır. ABD emperyalizmi durdurulmalıdır. " dedi.

Bilecik'te, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine tepki gösterildi. Atatürk Parkı'nda yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyetçi Milletin Partisi temsilcileri destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur şunları kaydetti:

"ABD emperyalizmi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırarak dünya sahnesinde bir kez daha haydutluğunu sergilemiştir. Trump, dört cephede Ukrayna, Filistin, Venezuela ve İran'da Hitler'in çizmelerini giymiştir. Hitler'in akıbeti bellidir; tozu bile kalmamıştır. Trump da aynı yolu izliyorsa, sonu aynı olacaktır. ABD Venezuela'yı teslim alamaz. Nicolas Maduro'yu ekonomik ambargolarla deviremediler, darbe tezgahlarıyla deviremediler, şimdi de silahla deviremeyecekler. Amerika Birleşik Devletleri artık 1950'lerin, 60'ların Amerikası değildir. Her gün yeni bir cephe açıyor, her gün kendi sonuna bir adım daha yaklaşıyor. Venezuela'nın geleceği parlaktır, ABD'nin geleceği ise karanlıktır.

15-16 Temmuz'da yaşadığımız Amerikancı darbe girişimini unutmadık. Venezuela halkının başına gelenler yarın bizim de başımıza gelebilir. Bugün Venezuela'ya saldıran emperyalizmin yarın Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi yoktur. Direnen Venezuela'nın yanındayız. Venezuela ve İran'ı parlak bir gelecek bekliyor. Bölgemizde savaşı önleyecek tek çözüm Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakıdır. ABD emperyalizmi durdurulmalıdır. Latin Amerika'da durdurulmalıdır, Orta Doğu'da durdurulmalıdır. Müttefikleriyle durdurulmalıdır, iş birlikçileriyle durdurulmalıdır. Yaşasın Venezuela halkının direnişi. Kahrolsun ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi."