Bilecik'te 901 Çiftçiye 508 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

Bilecik'te buğday üretimini artırmak ve kaliteli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "Buğday tohumluk" projesi kapsamında 901 çiftçiye 508 ton tohum dağıtıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde Gölpazarı ilçesinde 'Buğday tohumu dağıtım programı' düzenlendi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Proje ile kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımının artırılması, tarımsal verimliliğin yükseltilmesi ve sürdürülebilir buğday üretiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle yürütülen proje kapsamında, yüzde 25 hibeli olarak il genelinde 901 üreticiye toplam 508 ton buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Projenin, hem çiftçilerin üretim kapasitesini artırması hem de bölge tarımına uzun vadede katkı sağlaması hedefleniyor" dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, törende yaptığı açıklamada,

"Buğday Tohumluk Projesi kapsamında 901 çiftçimize toplam 508 bin kilogram buğday tohumu dağıttık. Toprağa düşen her tanenin, çiftçimize bolluk ve kazanç olarak dönmesini diliyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK