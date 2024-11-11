Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 9 Bin 206 Çocuk Sıcak Yuvaya Kavuştu

Bilecik'te 9 Bin 206 Çocuk Sıcak Yuvaya Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, 'Koruyucu Aile' tanıtım programında 9 bin 206 çocuğun sıcak yuvasına kavuştuğunu açıkladı. Koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, 'Koruyucu Aile' tanıtım programına kentte 9 bin 206 çocuk sıcak yuvasına kavuştuğunu söyledi.

Nazlı Aygöl, Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koruyucu Aile' tanıtım programına katıldı. Nazlı Aygöl Çocuk Evleri Sitesi'nde sıcak bir yuvaya sahip olmak için koruyucu aile hizmetinin tanıtımının önemine değinerek, "Koruyucu aile teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlandı. Her çocuğun adımlarına eşlik edecek sevgi ve güven dolu bir aile ile yaşama hakkı vardır. Bu kapsamda 9 bin 206 çocuğumuz sıcak yuvasına kavuşmuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş

 Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

Salim Güran'ın oğlundan mermili tehdit! İfşa olunca hesabını gizledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.