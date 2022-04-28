Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu - Haberler

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Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu

Bilecik'te düzenlenen iftar programına 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen iftar programına 7 bin 500 kişi aynı iftar sofrasında buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü. 7 bin 500'e yakın vatandaşın katıldığı iftar programında okunan ezanla oruçlar açılırken, Bilecik Belediye Başkan Melek Mızrak Vekili Subaşı programa katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

"Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, berekete vesile olsun"

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Subaşı; "Cumhuriyet Meydanında binlerce vatandaşımızla, düzenlediğimiz bu iftar programı sayesinde bir araya geldik. Genci yaşlısı binlerce vatandaşımızı bu sofralarda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, berekete vesile olsun. Herkese afiyet olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet, Bilecik, Subaşı, Yerel, Haberler

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