Bilecik'te 65 Yaşındaki Kadından 10 Kasım'a Özel Pilav

HABER: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) – Bilecik'te yaşayan 65 yaşındaki Sevgi Paçacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılı dolayısıyla pilav dağıttı.

Bilecik'in, İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Sevgi Paçacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılı dolayısıyla hazırladığı iki kazan pilavı mahalle sakinlerine ikram etti.

Paçacı yaptığı açıklamada, "Bilecik'in yerlisiyim. Bugün bizim için özel bir gün. Atatürkümüzün sonsuz, ölümsüz gününü anmak için şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm vefat edenlerimizin ruhlarına hediye ettik. Allah kabul etsin. Allah vatanımıza, milletimize sağlık ve sıhhat versin. Bu vatanı bize Atatürkümüz hediye etti. Onun ve silah arkadaşlarının ruhları tekrar tekrar şad olsun. Biz hayatta mutlu yaşadığımız sürece, onlara da dualarımız eksik olmasın" ifadelerini kullandı.