Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif programı düzenlendi

Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dün akşam mevlid-i şerif programı düzenlendi.

11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camiinde sabah namazına müteakip düzenlenen mevlid-i şerif programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Programın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çorba dağıtımı yapıldı. - BİLECİK