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Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif programı düzenlendi

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Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen mevlid-i şerif programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programın ardından çorba dağıtımı yapıldı.

Bilecik'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dün akşam mevlid-i şerif programı düzenlendi.

11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camiinde sabah namazına müteakip düzenlenen mevlid-i şerif programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Programın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çorba dağıtımı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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