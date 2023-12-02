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Bilecik'te 4 Katlı Evde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Bilecik merkezinde bulunan 4 katlı bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, apartman sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.

Bilecik'te 4 katlı bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 4 katlı bir evin bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112'yi arayarak haber verdi. Hemen olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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