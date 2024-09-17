Bilecik'te 4-6 Yaş Kur'an Kursları Eğitim Dönemi Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kurslarının 2024-2025 eğitim öğretim dönemi Bilecik'te başladı.

Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an kursunda düzenlenen açılış programına İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, kurs öğreticileri, öğrenci ve velileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Müftü Vekili Sabri Bağcı, 4-6 yaş Kur'an kursları eğitiminin önemine değindi.

"Nasıl ki anne babalarımız bizleri yetiştirmiş ise, bizler de, aldığımız emaneti çocuklarımıza teslim etmek zorundayız"

Müftü Vekili Bağcı burada yaptığı konuşmada, "Kur'an kursuna çocuklardan önce anne-babalarının kalpleri gelir. Onların Kur'an'a olan sevdaları ve bağlılıkları gelir. Değerlerimizi öğretme arzusu gelir. Özellikle anne babaları tebrik ediyor Rabbimden karşılığını hem bu dünyada hem de öbür dünyada nasip etmesini niyaz ediyorum. Çocuklar bizlere Allah'ın emanetidir. Onları hayata nasıl hazırlarsak ömürlerini o minval üzere sürerler. Efendimizin de buyurduğu gibi 'Her çocuk fıtrat (İslam) üzerine doğar'. Sonra anası ile babası onu hangi inanç üzere yetiştirirse o şekilde yaşar. Dolayısıyla bizler de bir Müslüman olarak bir mümin olarak Efendimize ümmet olarak çocuklarımızı Allah'ın emaneti ve nimeti bilerek yetiştirmeliyiz. Nasıl ki anne babalarımız bizleri yetiştirmiş ise, bizler de, aldığımız emaneti çocuklarımıza teslim etmek zorundayız. Unutmayalım ki anne babaların çocukları üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da anne babalar üzerinde hakları vardır. Bu hakların en önemlisi onu milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirip şekillendirmektir" dedi. - BİLECİK