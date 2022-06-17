Bilecik'te 37 bin 72 öğrenci karnelerini aldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, il genelinde 37 bin 72 öğrenci karnelerini aldı.

Bilecik'te okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli 178 okulda okullarda okuyan 37 bin 72 öğrenci 2 bin 287 öğretmenden bugün karne alarak, yaklaşık 3 sürecek olan tatile girdiler. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin yılsonu gösterilerini izleyen Vali Kızılkaya'ya, ardından sınıflara girerek öğrencilere karnelerini takdim etti. Kızılkaya, "Uzun bir dönemi geri de bıraktınız. Sizler çok farklı bir süreç yaşadınız. Bir yarıyıl maskeli, bir yarı yıl ise maskesiz olarak farklı bir deneyim kazandınız. İnşallah böyle günleri bir daha hiç kimse yaşamaz. Hepinizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Vali Kızılkaya, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne töreninin ardından Atatürk İlkokulu'ndaki karne törenine de katılarak, öğrencilerin folklor gösterisini seyretti. Atatürk İlkokulu'ndaki öğrencilere de karnelerini takdim eden Vali Kızılkaya, burada da öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel