Haberler

Bilecik'te 32 Öğretmen Orman Pedagojisi Eğitimi Aldı

Bilecik'te 32 Öğretmen Orman Pedagojisi Eğitimi Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen 'Orman Pedagojisi' projesi kapsamında 32 okul öncesi öğretmeni, doğa ile iç içe eğitim yöntemlerini öğrenerek portfolyo sürecini tamamladı ve katılım belgelerini aldı.

Bilecik'te 32 okul öncesi öğretmeni "Orman Pedagojisi" projesi kapsamında eğitimi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ana Okulu'nun başvurusuyla hayata geçirilen "Orman Pedagojisi Eğitici Eğitimi" projesi kapsamında öğretmenler doğayla iç içe eğitim yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu. Bir kalkınma ajansı ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle nisan ayında uygulamaya konulan proje çerçevesinde, il genelinde 32 okul öncesi öğretmeni hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenen teorik eğitimlerin ardından 6 haftalık portfolyo sürecini başarıyla tamamladı. Eğitim sürecinin sonunda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ajansın İl Koordinatörü Banuçiçek Özalp ve Şube Müdürü Zekai Çobandere tarafından öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Proje sayesinde okul öncesi öğretmenlerinin doğa temelli eğitim yaklaşımını sınıflarına taşıyarak çocuklarda çevre bilinci ve doğa sevgisinin artırılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fatih Terim geri dönüyor

Yeni takımı belli gibi! Milli Takım'a rakip olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.