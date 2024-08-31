Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında Kayı Alpleri Göz Kamaştırdı

Bilecik'te dün 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, resepsiyonuna Kayı Alpleri damga vurdu.

Bilecik'te dün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Anıtına çelek sunumuyla başladı. Ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Valiliği tarafından bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda katılımcıları Kayı Alplerinin karşılaması gözlerden kaçmazken, katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi. - BİLECİK