Bilecik'te 3 bin kişi iftar programında buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayırseverlerin düzenlediği iftar yemeğine 3 binden fazla kişi katıldı.

Sakarya Salonu'nda hayırsever firmalar tarafında düzenlenen iftar programına, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik AK Parti Milletvekili adayı Halil Eldemir, il ve ilçe müdürleri, muhtarlar, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılım sağlayanların sayısının 3 bini geçtiği programda Bilecik Şeyh Edebali Tasavvuf Korosu ilahileri ile manevi bir hava oluşturuldu. Başkan Şahin programda yaptığı konuşmada, "İftar soframızı onurlandıran tüm misafirlerimize, iftar sofralarına destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar ilçemizdeki birlik ve beraberliğin yansıması güzel bir tabloydu" dedi. - BİLECİK