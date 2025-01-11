Bilecik'te 24 Saatte 1 Milyon 358 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

Bilecik'te 24 saat içerisinde bin 246 araç denetlenirken, kurallara uymayan araç ve sürücülere toplamda 1 milyon 358 bin 972 lira ceza yazıldı.

Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; kentte 24 saatlik süren denetimler kapsamında, bin 246 araç kontrol edildi. Trafikte kural ihlali yapan araç sürücülerine çeşitli sebeplerden dolayı ceza kesildi. Ayrıca, polisler ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde trafik kurallarına uymayan 409 araç ve sürücülerine toplamda 1 milyon 358 Bin 972 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK