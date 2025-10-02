Bilecik'te 2025 Yılı Eylük Celbi Erleri için Ant İçme Töreni Düzenlendi
Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında, 2025 yılı eylül celbi erleri için gerçekleştirilen ant içme töreninde duygusal anlar yaşandı. İlgili protokol üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen törende, erler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmanın gururunu yaşadı.
Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında, 2025 yılı eylül celbi erleri için Ant İçme Töreni gerçekleştirildi.
Duygusal anlara sahne olan törende, vatani görevlerine başlayan erler kutsal yeminlerini ederek Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı. Programda, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in yanı sıra il protokolü de yer aldı.
Ant içen askerlerin ailelerinin gurur ve heyecanla takip ettiği törende, duygusal anlar yaşandı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel