Haberler

Bilecik'te eğitimde 2'inci dönem hazırlık toplantısı yapıldı

Bilecik'te eğitimde 2'inci dönem hazırlık toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci Dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim süreçleri değerlendirildi ve yeni dönem hazırlıkları ele alındı.

Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci Dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Müdürlük yöneticileri ile merkez okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci Dönem Hazırlık Toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim öğretim süreçleri değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde başarıyı artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm yöneticilerimize ve okul müdürlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu