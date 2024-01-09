Bilecik'te 2024 yılında ÇKS sayısı arttı

Bilecik'te 2023 yılına oranla 2024 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayısı arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları sona erdi. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ilimizde bir önceki yıla göre ÇKS başvuru sayısının arttığını ve ÇKS başvuru sürecini, mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticilerin de bu imkanlardan yararlanabileceğini ifade etti.

Ayrıca Yoldaş, ÇKS başvuru süresince çiftçilerin uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen tüm teknik personele teşekkür etti. - BİLECİK