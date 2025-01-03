Bilecik'te 2024 Sağlık Raporu: 3 Milyondan Fazla Başvuru Gerçekleşti

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik faaliyet raporu yayımlarken, il genelinde sağlık tesislerine toplam 3 milyon 16 bin 522 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, kamuoyuna 2024 yılına ilişkin çalışmalara yönelik faaliyet raporunu açıkladı. Damkacı, "Bilecik'te 2024 yılında sağlık tesislerine 3 milyon 16 bin 522 başvuru gerçekleşti. Bilecik'te bulunan sağlık tesislerinde 28 bin 10 adet ameliyat gerçekleşirken 25 bin 406 hasta yatarak tedavi aldı. Ayrıca, 2 bin 841 kişi ise yataklı yoğun bakımlarda tedavi oldu" dedi.

76 milyon 129 bin 754 TL yatırım

Öte yandan, 2024 yılı içerisinde yeni tesis yapımı, bakım ve onarım işleri için 76 milyon 129 bin 754 TL yatırım gerçekleştirildi. Son olarak 18 milyon 278 bin 817 TL tutarında tıbbi cihaz yatırımı hayata geçti. - BİLECİK