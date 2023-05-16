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Bilecik'te 2022 yılında canlı doğan bebek sayısı açıklandı

Bilecik'te 2022 yılında canlı doğan bebek sayısı açıklandı

Yerel Haberler

Bilecik'te 2022 yılında canlı doğan bebek sayısı 2 bin 245 olarak açıklandı.

Bilecik'te 2022 yılında canlı doğan bebek sayısı 2 bin 245 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile, 2022' sonuçlarını açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu. Bilecik'te de 2022 yılında canlı doğan bebek sayısı 2 bin 245 olarak açıklanırken, bunun 1 bin 139'u kız, 1 bin 106'sı erkek çocuk oldu.

Bilecik'te toplan doğurganlık hızı 1,40 olarak açıklanırken, bu oran Türkiye'de 1,62 oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı Bilecik'te 26,7 olurken, bu oran Türkiye'de 26.8 oldu. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Bilecik Aile Yerel Haberler

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