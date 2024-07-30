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Bilecik'te 2 Bin 965 Asker Vatani Görevlerini Tamamlayarak Ailelerine Kavuştu

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Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Törene Vali Şefik Aygöl ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Bilecik'te 2 bin 965 asker vatani görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuştu.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Yemin törenine; Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, protokol üyeleri ve çok sayıda asker yakını katılım sağladı.

2 bin 965 asker için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılması, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve erlerin konuşması ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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