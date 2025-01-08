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Bilecik'te 2024 Yılında 2.481 Öğrenciye Yetenek Taraması Yapıldı

Bilecik'te 2024 Yılında 2.481 Öğrenciye Yetenek Taraması Yapıldı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılı içinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması projesi çerçevesinde 2.481 öğrenciye yetenek taraması gerçekleştirdi. Müdür Yasin Özdemir, spor yatkınlığı belirlenen çocuk sayısının 353 olduğunu, kız ve erkek yurtlarında toplam 2.710 öğrenciye hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, yurtlarda 335, Gençlik Merkezi'nde 4.617 ve BŞEÜ Genç Ofis'te 167 faaliyet düzenlenerek büyük bir katılım sağlandığını belirtti.

Bilecik'te, 2024 yılı içerisinde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir 2024 yılı faaliyet verilerini kamuoyuna paylaştı. Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılıda gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Türkiye Sportif Yetenek Taraması projesi kapsamında Bilecik'te 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı söyleyerek, "Spor yatkınlığı belirlenen çocuk sayısı 353, yurtlarımızda ağırlanan öğrenci sayısı 2 bin 710 kız, bin 436 erkek. Yurtlarımızda gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı 335. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 4 bin 617 faaliyet ve 185 bin 22 katılımcı. BŞEÜ Genç Ofis'te düzenlenen 167 faaliyet ve 10 bin 207 katılımcı sağlandı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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