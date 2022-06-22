Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak - Haberler

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Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak.

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak.

Karayolları tarafından 20 Ocak 2021 günü çalışmalara başlanan ve o yıl mayıs ayında açıklaması planlanan Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı kara yolunun Bilecik ayrımı köprülü kavşağını Haziran ayında açılacak. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldığı belirtti. Yıldırım, "Şehrimizin istasyon girişi tüm bağlantı yolları ile birlikte Haziran ayının son günlerinde açılmış olacak. Temmuz ayı içerisinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu şehrimize ziyaretleri esnasında açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Yenişehir yolunda da çalışmalar devam etmektedir. Bu yolu da bitirmek bize nasip olacak inşallah. AK Parti öncesi hükümetler bu altyapıları zamanında yapmış olsaydı eğer bugün hala altyapı ve yollarla değil başka büyük işlerle uğraşıyor olurduk. Yine de hem altyapı hem teknolojik atılımlarla ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

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