Bilecik'te 160 Yıllık Gelenek: Çukurören Biberi Festivali Düzenlendi

Bilecik'te 160 Yıllık Gelenek: Çukurören Biberi Festivali Düzenlendi
Bilecik'te 160 yıldır aynı ata tohumundan yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Çukurören Biberi'nin tanıtımı amacıyla bir festival düzenlendi.

Mübadele döneminde Yunanistan'dan Bilecik'e gelen göçmenlerin getirdiği tohumlarla 160 yılı aşkın üretimi yapılan 'Çukurören Biberi'nin tanıtımı amacıyla bir festival düzenlendi. Festivale Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, kurum müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

"Çukurören biberi emeğin, sabrın ve geleneksel üretim kültürünün sembolüdür"

Festivalde konuşan Vali Faik Oktay Sözer, Çukurören biberinin Bilecik tarımının köklü simgelerinden biri haline geldiğini söyleyerek, "Bugün, hem üretim geleneğini hem de köy kültürünü yaşatan bu özel ürünün festivalinde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çukurören biberi, sadece bir tarım ürünü değil; emeğin, sabrın ve geleneksel üretim kültürünün sembolüdür. Hasat sonrası iğneyle dizilerek güneşte kurutulan biber dizileri, köyün sokaklarını kırmızıya boyayarak eşsiz bir görüntü oluşturuyor. 2020'de alınan coğrafi işaret tescili ise bu ürünün kalitesini ve değerini tescillemiştir" dedi.

"2025 yılı itibarıyla 100 dekar alanda yaklaşık 200 ton biber üretimi yapıldı"

Vali Sözer ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan kurutma tesisinin üretim sürecine modern bir boyut kazandırdığını ifade ederek, 2025 yılı itibarıyla 100 dekar alanda yaklaşık 200 ton biber üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
