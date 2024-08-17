Bilecik'te 14 farklı göle sazan balığı yavrusu bırakıldı

Bilecik'te 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' yürütülüyor.

Bu çerçevede Bilecik'te mevcut 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, uygulanan proje hakkında, "Balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kere üremesine imkan verilmeli. Bu sebeple; balıkçılarımızın su kaynaklarımızın kirletilmemesi ve tasarruflu kullanılması, su ürünleri stoklarımızın korunması ve avcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızca yayımlanan 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi' hakkında tebliğ ile getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları sularımızda ki doğal yaşamın devamı için önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK