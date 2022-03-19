Bilecik'te 102 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Bilecik'te 102 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te 102 köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik ve ilçelerinde dün başlayan ve bugün de aralıksız süren kar yağışı sonrası 102 köy yolu ulaşıma kapandı. Konu hakkında bir açıklama yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Bilecik'te bugün ve yarında kar yağışının devam etmesi beklenmekte. 102 köy yolumuz kapalı olup ekiplerimizce yol açma çalışması devam etmekte. 112 acil çağrı ile milletimizin 7/24 hizmetindeyiz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, kar, Yerel, Haberler

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