Bilecik’te 1 Milyon 126 Bin Marul Fidesi Dağıtıldı

Vali Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Marul Fidesi Dağıtımı Programı'na katıldı.

Bilecik'te 'Marmaranın Küçük Antalya'sı' diye tabir edilen Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındıran Sakarya Vadisi'nde yılda 45 milyon kök marul hasadı yapılıyor. Bu verimi ve hasadı daha artırmak adına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Örtü Altı Üreticilerine Marul Fidesi Projesi" kapsamında Gölpazarı bağlı Küçükyenice Köyü'nde başlayacak olan 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımı gerçekleşti.

"Devlet olarak üreticimize desteğimiz her zaman devam edecektir"

Vali Aygöl yaptığı konuşmada; "Yalnızca Bilecik'e değil, Memleketimizin her köşesine üretmenin mutluluğunu ve 82 farklı ürün çeşidiyle, Türkiye'de en çok farklı ürün yetiştiren illerden olmanın gururunu yaşıyoruz. 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' (TAKEP) kapsamında; 'Örtü Altı Üreticilerine Marul Fidesi Projesi'yle ilimizde 1 milyon126 adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun diyoruz. Devlet olarak üreticimize desteğimiz her zaman devam edecektir" dedi. - BİLECİK