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Bilecik'te 1 Milyon 126 Bin Marul Fidesi Dağıtılacak

Bilecik'te 1 Milyon 126 Bin Marul Fidesi Dağıtılacak
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sakarya Vadisi'nde marul verimliliğini artırmak amacıyla 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımına başlayacak.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde çiftçilere 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımının gerçekleştirilecek.

Bilecik'te 'Marmaranın Küçük Antalya'sı' diye tabir edilen Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındıran Sakarya Vadisi'nde yılda 45 milyon kök marul hasadı yapılıyor. Bu verimi ve hasadı daha artırmak adına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölpazarı bağlı Küçükyenice Köyü'nde başlayacak olan 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımının gerçekleştirilecek. Ardından diğer köylerde de dağıtımı gerçekleştirilecek olan marul fidesinde hedef Türkiye pazarının 5'te 1'ine sahip olmak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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