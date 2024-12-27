Bilecik Tarım ve Orman Müdürü'nden ÇKS Başvuruları İçin Önemli Duyuru

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının zamanında tamamlanabilmesi için hafta sonu da hizmet vereceğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada; "Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)' ne başvurular 28 Aralık 2024 Cumartesi ve 29 Aralık 2024 Pazar günü de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde devam edilecektir" dedi. - BİLECİK