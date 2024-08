Bilecik 'Take Off Yamaç Paraşütü' Festivali İçin Gün Sayıyor

Bilecik 'Take Off Yamaç Paraşütü' festivali için gün sayıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Meryem Dağı'nda düzenlenecek 'Take Off Yamaç Paraşütü' festivaline günler kaldı. Vali Aygöl, son görüşmeleri de tamamlayarak gerekli talimatları verdi. Bilecik'te düzenlenecek 'Take Off Yamaç Paraşütü' ile hem bir ilk gerçekleşecek hem de Meryem Dağı yeni bir cazibe merkezi haline gelecek.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Aygöl, "Pazaryeri ilçemizin Meryem Dağı yamaç paraşütüne kapılarını açacak. Bizler de gerçekleşecek festival için oldukça heyecanlıyız. Bu festival ile Bilecik'te 2 temel durumu hedefledik. Hem Meryem Dağı yeni bir cazibe merkezi haline geldi hem de bir ilk olacak. Festivale günler kala hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK