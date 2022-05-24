Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı - Haberler

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Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz dün itibariyle odanın kendi mülkiyeti olan yerde hizmet vermeye başladıklarını söyleyerek, "Odamız Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak Atatürk İlkokulu yanında hizmet vermeye başladı. Uzun yıllar kira ödediğimiz ve odamıza yük olan bu külfetten de kurtulmuş olduk. Tüm üyelerimiz yeni yerimize bekleriz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi, Esnaf Odası, Bilecik, Yerel, Haberler

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